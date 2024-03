Doppietta Toyota al Safari, vince finlandese Rovanpera

Doppietta della Toyota al Safari Rally in Kenya, una delle prove più impegnative, e di maggior prestigio, di questa specialità dell'automobilismo. A vincere è stato il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera, 23enne finlandese che ha condotto la prova svoltasi in sei tappe fin dalle fasi iniziali. Al secondo posto l'altro driver della casa nipponica, il giapponese Takamoto Katsuta, staccato di 1'38" nella classifica generale finale. Ha completato il podio la Ford del francese Adrien Fourmaux.

"E' sempre molto speciale vincere questa prova - il commento di Rovanpera -, e poi qui ormai la Toyota è leggenda ed è bene che questa tradizione continui. Come dicono in Africa: se davanti c'è una vettura, non può essere che una Toyota!".