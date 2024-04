RALLY Doppietta Toyota al Safari: vince Rovanpera Il due volte iridato, quest'anno impegnato part-time, si è imposto davanti al giapponese e compagno di squadra Katsuta in una delle gare più selettive del Mondiale WRC. In classifica resiste in vetta Neuville, a +6 su Evans.

Doppietta Toyota al Safari: vince Rovanpera.

Pensi al Rally Safari e subito ti viene in mente la Toyota. Un connubio storico nel mondo delle quattro ruote e che, anche nel 2024, non ha fatto eccezione. Il primo successo stagionale per la casa giapponese arriva in Kenya, al terzo appuntamento del Mondiale WRC. E la vittoria non poteva che arrivare dal campione del mondo in carica, quel Kalle Rovanpera quest'anno impegnato solo part-time ma comunque in grado di dire la sua. Soprattutto in una delle gare più affascinanti ma anche più difficili e selettive dell'intero calendario.

Il finlandese è stato veloce quando serviva e attento a gestire nei momenti più insidiosi. E il distacco con la concorrenza lo testimonia: quasi un minuto e mezzo sul compagno di squadra Takamoto Katsuta con il giapponese che ha comunque regalato una doppietta alla Toyota. Sul podio, ed è il secondo consecutivo dopo quello in Svezia, anche Adrien Fourmaux con il francese che sembra aver trovato confidenza con la sua Ford. 4° e 5° posto assoluto per i due principali rivali nella lotta mondiale, Elfyn Evans e Thierry Neuville. Il belga della Hyundai comanda dopo 3 round con 67 punti, a +6 sul britannico.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: