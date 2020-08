BOMBE DALL'AUSTRIA Dovizioso saluta la Ducati: sarà addio Il romagnolo ha comunicato alla Rossa la sua volontà di cambiare aria.

Andrea Dovizioso ha comunicato alla Ducati che il prossimo anno non sarà un suo pilota. La notizia bomba arriva dall'Austria, dove sono in corso le prove per il GP di domani. Il divorzio, dopo 8 Mondiali, trail romagnolo e la Rossa era nell'aria già da un pezzo, con le trattative per il rinnovo che non decollavano. Al suo posto potrebbe tornare Jorge Lorenzo. Dovizioso, 36 anni, è al momento 4° a 18 punti da Quartararo: dopo il 3° posto nell'esordio a Jerez, sono arrivati un 6° e un 11°.

















