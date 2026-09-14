DTM: Preining balza al comand e ipoteca il campionato, penalità per Engel

Cambia la leadership nel campionato DTM. Nella tappa del Sachsering Thomas Preining supera Maro Engel, e quando manca un solo round al termine compie un passo importantissimo verso la conquista del titolo.

In gara 1 è Marco Wittmann a conquistare la sua seconda vittoria stagionale. Dietro al pilota della BMW conquista la piazza d'onore Jules Gounon, mentre Preining occupa il gradino più basso del podio e supera in classifica Engel, quinto al traguardo, balzando in testa al campionato.

In gara 2 le condizioni del tracciato sono molto insidiose, con la pista umida che mette in difficoltà i piloti nella scelta degli pneumatici. Alcuni di loro scelgono di partire con gomme rain nonostante non siano previsti ulteriori scrosci di pioggia. Decisione questa che si rivela azzeccata. Diversi piloti dalle retrovie si avvantaggiano, tra cui Ben Dörr, che si porta in testa alla corsa e guadagna oltre 10 secondi di vantaggio. Le difficili condizioni del tracciato portano a diversi incidenti. La collisione tra Jules Gounon e Nicki Thiim porta all'entrata della safety car, ricompattando il gruppo.

Alla ripartenza accade l'episodio che rischia di decidere il mondialde. Engel tampona Kevin van der Linde. Altra safety car, ma soprattutto penalità di 15 secondi per il tedesco, che lo porta fuori dalla zona punti. Dörr vince la sua seconda gara in carriera davanti a Preining che conquista 20 punti pesantissimi e si porta a 23 lunghezze di vantaggio su Engel, quando mancano solo le due gare di Hockenheim per chiudere la stagione.







