Ducati, Bagnaia rinnova fino al 2026

Ducati, Bagnaia rinnova fino al 2026.

Pecco Bagnaia ha rinnovato con la Ducati per altre due stagioni e correrà con la “Rossa” in MotoGP fino al 2026. Prima con Pramac, poi l'approdo nel team factory con cui ha vinto due titoli mondiali nel 2022 e 2023: per Bagnaia continua la “storia d'amore” con la casa di Borgo Panigale.

