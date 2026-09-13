Ducati, Manuel Poggiali: “Contenti per Marquez, weekend difficile per Bagnaia”

Weekend ai limiti della perfezione per Ducati e soprattutto per Marc Marquez. Soddisfatto anche il coach piloti della casa di Borgo Panigale, il sammarinese Manuel Poggiali.

"L'obiettivo - racconta a San Marino Rtv - è sempre di raccogliere il massimo, ottimizzare il più possibile. Indubbiamente siamo molto contenti del weekend, lato Mark, perché 37 punti, insomma, rappresentano bottino pieno e aver guadagnato così tanti punti sui competitor rappresenta un motivo importante di questo weekend. Al di là poi dei punti della classifica, secondo me anche la prestazione va comunque presa come esempio per i prossimi weekend dove sicuramente dovremmo guadagnarci e sudare duro. Perché il campionato è apertissimo, è durissima. Abbiamo comunque Aprilia che ci sta mettendo in difficoltà come noi stiamo mettendo in difficoltà loro. È bello per il campionato, è bello per lo spettacolo e dobbiamo continuare a lavorare così".

Dall'altra parte invece si è chiuso un weekend no, se così si può dire, per Pecco Bagnaia. "Sì, purtroppo con Pecco stiamo senza dubbio faticando più del dovuto. Abbiamo perso la via ai quattro weekend positivi che c'erano stati qualche Gran Premio fa con i quattro podi consecutivi da Barcellona in avanti. Stiamo faticando, stiamo faticando forte. Io penso che sicuramente Ducati e Pecco non lasceranno niente al caso, non moleremo, cercheremo di conquistare quello che ci aspettiamo, quello che sono gli obiettivi".

In chiusura personalmente si è chiuso il weekend di casa ed è sempre un po' più speciale degli altri, immagino. "Assolutamente sì. Il weekend di Misano è qualcosa di straordinario. Io purtroppo non l'ho mai potuto fare da pilota e questo un pochettino me ne dispiace, però ovviamente oggi si parla del presente e del futuro, quindi sono molto contento di quello che anche il pubblico è riuscito a dare a tutti e indubbiamente anche questo record di presenze rappresenta un altro motivo davvero di orgoglio".







