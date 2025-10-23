TV LIVE ·
Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026

Lo spagnolo è ancora all'inizio del recupero dopo l'infortunio patito in Indonesia. Salterà Portogallo, Valencia e test di fine anno

23 ott 2025
@MotoGP
Marc Marquez non scenderà più in pista nel 2025. Il nuovo campione del mondo dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato per riassorbire la frattura e la lesione ai legamenti subite a Mandalika, a causa di un incidente con Marco Bezzecchi.

Questo vuol dire che Marquez non parteciperà, oltre alla gara di Sepang in programma nel weekend, ai gran premi di Portimao (7-9 novembre) e Valencia (14-16 novembre), così come ai tradizionali test di fine stagione sulla pista spagnola. Nei prossimi giorni la Ducati comunicherà il nome del suo sostituto per il resto dell'annata.




