Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026

Marc Marquez non scenderà più in pista nel 2025. Il nuovo campione del mondo dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato per riassorbire la frattura e la lesione ai legamenti subite a Mandalika, a causa di un incidente con Marco Bezzecchi.
Questo vuol dire che Marquez non parteciperà, oltre alla gara di Sepang in programma nel weekend, ai gran premi di Portimao (7-9 novembre) e Valencia (14-16 novembre), così come ai tradizionali test di fine stagione sulla pista spagnola. Nei prossimi giorni la Ducati comunicherà il nome del suo sostituto per il resto dell'annata.