Ducati trionfa nella Sprint, Tardozzi: “Vittoria difficile, Marquez si è inventato qualcosa di incredibile”
Intercettato alla fine della Sprint, il team manager di Ducati Davide Tardozzi esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria di Marc Marquez.
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