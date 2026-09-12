Due Aprilia sul podio della Sprint, Venturato: “Buone indicazioni, Bezzecchi non è ancora al 100% ma sta facendo grandi cose”
Sponda Aprilia, c’è un mix di gioia e rammarico nelle parole di Francesco Venturato, capotecnico di Marco Bezzecchi.
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