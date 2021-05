INCIDENTE MOTO3 Dupasquier operato nella notte, è grave, pesanti i danni cerebrali Il pilota coinvolto in un incidente in pista con altri due piloti mentre partecipavano alle qualifiche di Moto3 del Mugello Gp

Il 19enne pilota svizzero Jason Dupasquier è stato operato nella notte all'ospedale di Careggi a Firenze. Nonostante l'intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare, versa ancora in gravi condizioni per i danni cerebrali riportati nell'incidente sul circuito del Mugello durante le qualifiche di Moto3.

