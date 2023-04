È morto Craig Breen: fatale un incidente nei test in Croazia

il ricordo di Alessandro Ciacci

Una notizia che nessun appassionato di rally avrebbe mai voluto leggere. Craig Breen è morto a soli 33 anni. Sconvolgente, da lasciare senza parole. Il pilota irlandese, tornato proprio quest'anno in Hyundai, era impegnato in una sessione di test su asfalto per preparare il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC e in programma tra una settimana, dal 20 al 23 aprile. Dopo mezzogiorno, alle 12.40 per l'esattezza, la sua i20 Rally1 è uscita di strada in località Lobor, un piccolo comune della Croazia. L'impatto contro un palo di legno nella parte anteriore sinistra della vettura si è rivelato fatale per Breen, mentre il navigatore James Fulton è rimasto fortunatamente illeso. Classe 1990, Craig era figlio del pilota irlandese Ray Breen e spesso i due avevano partecipato al RallyLegend a San Marino. Nel 2018 era arrivato anche il successo nella categoria WRC.

Nonostante la giovane età, Breen è stato uno dei piloti più amati dal pubblico, sia per il talento che per la grande capacità di far divertire. Oltretutto era un italiano “acquisito”, dato che da anni viveva sul lago di Como con la fidanzata Tamara Molinaro, anch'essa pilota. Breen è stato campione del mondo della WRC Academy nel 2011 e della WRC Super 2000 (oggi WRC-2) l'anno successivo. 81 i rally disputati, ben 8 i podi conquistati. L'ultimo – fatalità del destino – lo scorso 12 febbraio quando ottenne il secondo posto al Rally di Svezia, festeggiando così il suo ritorno in Hyundai dopo aver corso anche per Citroen e Ford. Craig Breen non c'è più ma è bello pensare come ora possa tornare a correre lassù con il suo fido navigatore Gareth Roberts che aveva perso la vita nel 2012 al “Targa Florio”. Una coppia destinata ad entrare nella leggenda.