FORMULA 1 E' morto Max Mosley Presidente della FIA dal 1993 al 2009

E' morto Max Mosley.

Lutto nel mondo dei motori, è morto Max Mosley, ex presidente della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Aveva 81 anni e per almeno tre decenni è stato tra i grandi protagonisti della Formula 1, prima come proprietario di team, poi come rappresentante degli interessi commerciali delle scuderie, infine come presidente FIA, con un mandato dal 1993 al 2009.

