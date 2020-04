E' morto Stirling Moss, leggenda della Formula 1

Lutto nel mondo della Formula 1 con la scomparsa di Stirling Moss, ex pilota britannico, morto all'età di 90 anni. Soprannominato 'il campione senza corona' per il fatto di non essere mai riuscito a vincere un campionato del mondo, Moss si piazzò per ben quattro volte al secondo posto nella classifica piloti, dal 1955 al 1958. Leggenda della Formula 1, Moss ha gareggiato anche nei rally, vincendo l'edizione del 1955 della Mille Miglia mentre nel 1956 si è aggiudicato la 24 ore di Le Mans.