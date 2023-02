FORMULA UNO È nata la Ferrari SF-23

La rossa più amata dagli italiani toglie i veli nel giorno di San Valentino. Si chiama SF-23, è la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula Uno. Nasce come vettura del riscatto, quella progettata nell'inverno di passaggio di consegne tra Binotto e Vasseur. L'ex Sauber Alfa Romeo è il nuovo Team Principal. Per la coppia di pilota si va sull'usato sicuro: Leclerc-Sainz atto terzo. In presenza a Fiorano, tradizione che riprende dopo lo stop per covid, un video e poi subito in pista sul circuito di proprietà. A livello estetico la macchina è di un rosso opaco totalmente nuovo, l'ala posteriore è completamente nera e presenta l'iconico nome della Ferrari scritto con la stanghetta superiore della F. "Un grande lavoro, un bel viaggio che comincia". Con queste parole il Team Principal Vasseur ha lanciato la sfida al mondiale 2023. Dopo due giri di pista a Fiorano difficile dire se la Ferrari è di nuovo pronta per vincere, ma come hanno detto Sainz e Leclerc: "Guidare questa macchina impone di provarci. Sempre".

