È un Bezzecchi da record: suo il Gp di Austin, 5^ vittoria di fila

Tre su tre, cinque di fila, contando il finale dell'anno scorso. Marco Bezzecchi vince ancora, prendendosi pure il Gran premio delle Americhe della MotoGp, altra gara in cui il riminese si mette davanti a tutti durante il primo giro e lì rimane, fino alla fine. La corsa texana è stata l'epitome della stagione della classe regina finora e il manifesto di ciò che probabilmente sarà da qui alla sua conclusione: l'Aprilia che va più forte di tutti, ma un gruppo in cui molti possono lottare per le posizione di vertice e in cui a fare la differenza è soprattutto la gestione delle gomme.

Il capolavoro le due Aprilia ufficiali lo fanno al via, con Fabio Di Giannantonio che parte al rallentatore e Bezzecchi e Jorge Martin che scattano fortissimo portandosi tra i primi. Sfruttando un errore di Pedro Acosta, il pilota riminese lo infila sul rettilineo in uno spazio che quasi non c'è e infatti i due si toccano. Questo costa un pezzo in carbonio del codone all'Aprilia, che salta via, ma poco cambia per la moto di Noale, capace di tenere costantemente un ritmo da urlo.

Dietro è lotta aperta tra Acosta e Martin, con Francesco Bagnaia che a un certo punto trasforma il duello in una corsa a tre, ma poi cede di schianto e scivola in fondo alla top 10, così come Di Giannantonio, a cui però va meglio, con il quarto posto finale. Entrambi risentono del degrado della gomma dopo un inseguimento a tutta che a un certo punto sembrava poter dare i propri frutti. Nel finale è lotta corpo a corpo tra Marc Marquez (rimasto in gruppo tutta la gara e rallentato anche dal long lap penalty ricevuto per aver affossato Di Giannantonio durante la sprint) ed Enea Bastianini, per la quinta posizione, vinto dallo spagnolo. Caduto Joan Mir, mentre Ai Ogura, che stava risalendo fortissimo verso il podio, si è dovuto fermare sul più bello, bloccato da un problema al motore.

Alla fine, per l'Aprilia si concretizza una storica doppietta, la seconda in classe regina dopo quella realizzata nel 2023, mentre Acosta si deve accontentare del terzo posto. Bezzecchi si riporta così in testa al Mondiale e confeziona un altro record, quello di giri consecutivi conclusi in testa al gruppo nell'era moderna (1992 in poi), 121, battendo il primato di 103 che apparteneva a Jorge Lorenzo.







