RALLY È un San Marino Rally di "nuova generazione": vince il giovanissimo Trentin Giovanni Trentin vince l'edizione numero 53 del San Marino Rally, quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra. Alle sue spalle Tommaso Ciuffi e un altro "Next Gen", Matteo Fontana. Ritiro pesante per Alberto Battistolli, 9° assoluto Jader Vagnini.

Largo ai giovani in questo San Marino Rally. Il quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra è stato un condensato di emozioni e colpi di scena a non finire. A partire dal vincitore, tra i più giovani nella storia di una delle gare più importanti e prestigiose nel panorama delle quattro ruote italiane e non solo. Giovanni Trentin ha trionfato sul Titano con una super prestazione: quattro prove speciali conquistate sulle 9 in programma. Le prime sulla “Terra di San Marino” - in cui ha posto le basi – le seconde tra la “Piandimeleto-Lunano” e la “Pieve di Cagna” per resistere al rientro dei rivali. Il giovane azzurro ha meritato, approfittando anche di ritiri eccellenti. Su tutti quello di Alberto Battistolli: il campione in carica del CIRT, al comando fino a quel momento, è stato protagonista di un incidente senza conseguenze nel corso del 5° stage ed è stato costretto al ritiro, perdendo così punti importanti in ottica classifica generale.

Anche perché, dall'altra parte, c'è un Tommaso Ciuffi in rimonta e che si prende un 2° posto assoluto fondamentale. Il pilota fiorentino, sempre su Skoda Fabia RS, ha provato a rientrare nella parte finale di gara ma alla fine si è dovuto arrendere a Trentin per soli 9 secondi. Sul gradino più basso del podio, poi, un'altra bella storia: quella di un altro giovanissimo, Matteo Fontana, che a 22 anni riesce nell'impresa di mettere una Ford Fiesta Rally3 tra le miriadi di Skoda e davanti alla Toyota Yaris del finlandese Korhola, conquistando così la terza posizione. Per Fontana la soddisfazione di aver conquistato la prima speciale in carriera nel Terra. Sorride anche Jader Vagnini, al debutto con la Fabia RS: nono posto assoluto, e un bel piazzamento in top ten.

