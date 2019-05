Ecco David, lo Schumy di terza generazione

David Schumacher. Foto @f1i.com

Quando qualche anno fa ha cominciato a vincere Ralph, si è guadagnato in fretta la definizione de "l'altro Schumacher". Ma adesso ce n'è un altro. Schumy terzo è David, figlio di Ralph e nipote del grande Michael. A Vallelunga è lui a interrompere il dominio del Prema Powerteam cogliendo la sua prima vittoria nel Formula Regional European Championship. L'enfant prodige parte in pole e difende il primo posto per tutta la durata della gara dagli attacchi di Fittipaldi, che ci prova a più riprese, ma non riesce mai a passare. Quarta gara conclusa al secondo posto per il brasiliano. Dietro di lui Marcos Siebert, che raddoppia il podio del team US Racing con una guida pulita e priva di incertezze. Ottima gara anche per Joey Mawson approdato dal G3, che chiude in quarta posizione dopo una gara in difesa. Gara2 è bagnata per cui gomme wet e tutta un'altra storia, Alla partenza Blomqvist (KIC Motorsport) mantiene la leadership, mentre Fittipaldi cerca il sorpasso, ma nel tentativo perde la seconda posizione a favore di Vesti, per poi recuperarla dopo poche curve e attaccare il leader fino a sorpassarlo. La coppia Prema guida la gara con il danese attaccato al brasiliano. A 4'30 dal termine Vesti passa Fittipaldi all’interno, seguito dal bellissimo sorpasso di Sophia Floersch (US Racing) sul connazionale e compagno di team vincitore di gara 1 David Schumacher. Il podio è tutto Prema, con Vesti, Fittipaldi e Caldwell.