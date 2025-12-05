Ecorally, Guerrini e Prusak campioni del mondo per San Marino: la Reggenza li riceve

"Signore e signori, siamo campioni del mondo". Con queste parole il segretario di Stato Federico Pedini Amati ha aperto l'udienza, di fronte ai Capitani reggenti, in cui si è reso omaggio a Guido Guerrini e Artur Prusak, i co-piloti che hanno portato il Titano al successo nella Bridgestone Fia Ecorally Cup. Grazie a un accordo con la Federazione automotoristica, i due hanno corso con licenza sammarinese nella stagione 2025, che si è chiusa con sei successi su 13 gare e il titolo.

"Questo è un risultato che deriva da una forte collaborazione fra la Fams e i piloti, in sinergia ovviamente anche con le istituzioni di San Marino - commenta il presidente federale, Paolo Valli -. Ha portato grande determinazione nell'equipaggio e quindi a questo meritatissimo traguardo, di cui andiamo orgogliosi".



All'udienza c'erano i vertici Fams, il console di San Marino a Londra, Maurizio Bragagni, le famiglie dei piloti e l'anima sammarinese dell'ecorally, Ennio Morri. Di fronte a loro, i reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno definito questa vittoria un significativo traguardo, che valorizza positivamente l'immagine del Paese. La collaborazione con i due piloti è nata nell'estate 2024 e si è rivelata subito vincente. Per questo, i segretari Pedini Amati e Rossano Fabbri, così come la Fams, hanno detto che proseguirà, annunciando già che i due correranno su un'auto con targa sammarinese nel 2026.

"È una versione del tutto attuale, diciamo così, del rally - commenta Pedini Amati -. La sostenibilità anche dal punto di vista automotoristico non è mai scontata, ma soprattutto siamo campioni del mondo nel campo ecosostenibile, quindi più di così non potevamo ottenere. Ringrazio profondamente, per tutto il popolo sammarinese, Guido Guerrini e Artur Prusak per l'incredibile risultato che hanno ottenuto. Adesso andranno a Tashkent a ritirare il meritato premio, assieme a tutti quelli che hanno vinto campionati del mondo Fia, tra cui la Formula 1, quindi immaginatevi in che circuito siamo riusciti ad arrivare".















