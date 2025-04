Ecorally: Guerrini e Prusak (Gass Racing) vincono in Portogallo Ottima gara per il team italo-sammarinese che allunga sia nella classifica iridata che nella Coppa Iberica

Guido Guerrini e Artur Prusak, su Kia E-Niro del team Gass Racing, conquistano la prima storica vittoria all’Ecorally Portugal, centrando il miglior avvio stagionale di sempre. Con due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare della Bridgestone FIA ecoRally Cup, i due piloti si confermano leader del mondiale e dominano anche l’Iberian ecoRally Challenge. Merito anche della rivoluzione organizzativa del team, che vede la collaborazione con Gass Racing, Motorsports Management, la Federazione Sammarinese e Autotest Motorsport. La gara, partita dalle Terme di Monfortinho, è stata segnata da navigazioni complesse e colpi di scena. Guerrini e Prusak hanno prevalso per soli otto decimi sul team lusitano Silva-Ramalho. Per Guerrini è la 20ª vittoria FIA, per Prusak un record: la 22ª. Prossimo appuntamento: Slovenia, dal 10 al 12 aprile.

