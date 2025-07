Ecorally Scotland, per Guido Guerrini e Artur Prusak un ottimo secondo posto

L'equipaggio sammarinese composto da Guido Guerrini e Artur Prusak, in gara per i colori della Federazione Auto Motoristica Sammarinese, ha aggiunto un altro tassello alla sua straordinaria stagione, conquistando un importante secondo posto nell'Ecorally Scotland, disputato nella regione di Dundee. Questo risultato segna l'undicesimo podio consecutivo, migliorando ulteriormente il record già detenuto dalla coppia, e permette loro di conservare il primato nella classifica generale FIA.

Per la prima volta il circus mondiale è approdato in un Paese con la guida a sinistra e con le miglia al posto dei chilometri. Guido Guerrini ha ammesso in conferenza stampa le difficoltà, gestendo "una gara molto diversa da quelle affrontate in passato", ma si è detto soddisfatto di aver "perso solo tre punti dai principali rivali". Un ringraziamento speciale è stato rivolto al console di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni, che "ha presenziato all’evento e supportato il team bianco-azzurro per l'intera durata della competizione”. La classifica iridata vede ancora Guerrini saldamente al comando con 94 punti. Il prossimo appuntamento sarà l'E-Rallye du Chablais in Svizzera, a fine agosto.