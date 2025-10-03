RALLYLEGEND Emanuele Zonzini: "Rallylegend è speciale, per i sammarinesi anche un po' di più..."

Ha subito regalato grande spettacolo nella "Sprint Legend Race" il pilota sammarinese Emanuele Zonzini, tornato a Rallylegend: "Per noi che siamo sammarinesi è un evento che è impossibile dire di no, cioè bisogna farlo a tutti i costi perché è un cinema pazzesco, un evento bellissimo, poi correre in mezzo a tutto questo pubblico è un'emozione unica, ti dà una carica pazzesca e quindi è bello. Sono contento di essere di nuovo qui, di essere di nuovo con la macchina dell'anno scorso che mi sono divertito tantissimo, l'anno scorso ero con Enea Bastianini e quest'anno purtroppo non c'è perché è impegnato con la MotoGP, ha una concomitanza in Indonesia, però sono con un mio navigatore di fiducia che è un amico da tantissimi anni, Andrea, ci siamo già divertiti, è bello".

Tu sei abituato a correre in pista però che effetto fa ritrovarsi sulla strada con un bolide del genere? "Diciamo che il rally è sempre stato quella passione che però è rimasta sempre un po' nel cassetto, che quando magari non avevo le gare in pista cercavo di fare qualcosa, il rally è bello perché comunque passi in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente, quindi ti dà un'emozione, un brivido unico veramente".

