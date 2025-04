MOTOGP En-plein di Marc Marquez in Qatar: pole, Sprint e gara lunga

En-plein di Marc Marquez in Qatar: pole, Sprint e gara lunga.

Ancora Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati si riscatta dopo la caduta ad Austin e trionfa in Qatar centrando la terza vittoria in quattro gare, la settima in 8 considerando le Sprint. Seconda posizione per Maverick Vinales su KTM, terzo Pecco Bagnaia dopo una gran rimonta dall'undicesima casella. Quarto, nonostante una corsa comandata per larghi tratti, Franco Morbidelli.

Marc Marquez torna leader del Mondiale MotoGP, approfittando del settimo posto del fratello Alex.

