Enduro, Fabrizio Muccioli vice-campione italiano nel Superveteran: "Grande soddisfazione, poi quell'ultima gara con la moto cambiata all'ultimo..."

Il sammarinese Fabrizio Muccioli ha conquistato il 2° posto nel Campionato Italiano Enduro Major, nella categoria Superveteran 2T. Per il pilota biancazzurro la soddisfazione di aver conquistato l'ultima prova della stagione a Umbertide: "Il campionato è stato lungo e l'ultima prova è stata veramente quella decisiva che ci ha permesso di portare a casa questo risultato che era anche molto atteso perché l'impegno dell'anno è stato veramente intenso perché questo sport chiaramente non è uno sport che ci si può limitare solamente a dare il gas ma anche tutto sotto un profilo fisico e atletico"

A inizio stagione ti aspettavi questo risultato? "Si cerca sempre di arrivare e di andare per vincere, si fa tanta fatica per raggiungere determinati obiettivi. Io sinceramente, come tutti, penso di arrivare per raggiungere il gradino più alto del podio"

E' arrivata una vittoria nell'ultima prova di Umbertide con queste circostanze particolari tra moto e prove speciali recuperate alla fine... "Sì, innanzitutto devo ringraziare il Motoclub Titano che mi ha messo a disposizione questa moto da un dirigente e poi anche una famiglia di Bologna, di Modena, i Faccioli, che mi hanno seguito tutta la stagione. E sull'ultima prova mi ha dato un grande consiglio, quello di cercare di ripetere curva dopo curva, di cercare di tagliare, di limare qualche secondo e niente, ce l'ho fatta l'ultima prova speciale per 85 centesimi e così è andata la vittoria. Ma la cosa più particolare è stata che questo ragazzo del Motoclub mi ha prestato la moto perché al sabato mi sono trovato nell'area prova e purtroppo la moto si è ammutolita. E con questo ho dovuto rifare un percorso per rientrare, perché fortunatamente ero vicino a casa, a 200 chilometri. Sono riuscito a rimettere in piedi la stagione con questo aiuto di questo ragazzo"

E quindi adesso è arrivato un secondo posto in campionato, il prossimo anno si punta a quel gradino più alto? "Sicuramente sì, vorrei riportare avanti questi impegni che ho fatto tutto quest'anno perché è per mantenere la preparazione e cercare di raggiungere l'obiettivo di quella della vittoria, come tutti vogliamo ambire".









