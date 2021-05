Enduro Marche, per la TGE vittoria di classe di Monaldi e 16° assoluto di Brisigotti 7 i piloti del team biancazzurro presenti alla prima tappa.

Il Regionale Marche-Umbria di Enduro parte da Pievebovigliana, nel maceratese, col TGE San Marino al via con 7 piloti. Il migliore della squadra biancazzurra è Michele Brisigotti, 5° nella top class della 250 4T e 16° assoluto. Bene anche nella 300 4T Veteran, vinta da Cristian Monaldi; dietro di lui ci sono Fabrizio Muccioli, 4°, e Fabio Stolfi, 7°, mentre nella generale i tre sono rispettivamente 27°, 39° e 76°. In mezzo c'è anche Claudio Lanci, 6° nella Veteran della 350 4T e 71° assoluto. Infine c'è il 16° di Loris Rastelli - 126° totale – nella 300 2T Major Unica. Nella stessa categoria la sola nota dolente, con Marino Capicchioni costretto al ritiro a causa di una rottura al freno posteriore. Il prossimo appuntamento per il Regionale Marche è fissato per il 30 maggio a Belforte del Chienti, ancora nel maceratese.



I più letti della settimana: