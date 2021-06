Enduro: piloti della TGE protagonisti a Villagrande

Il bilancio parla già da solo: 3 podi e un quarto posto. Nella terza prova del campionato regionale Marche, in concomitanza con quello Emilia Romagna e il Trofeo Bera, i piloti della TGE sono stati tra i protagonisti a Villagrande. 290 i piloti al via nella gara organizzata dal Moto Club Acerboli di Santarcangelo su un percorso di 50 km da ripetere tre volte. Conclude la sua gara in 24' posizione assoluta Cristian Monaldi che si aggiudica la vittoria di classe. Per Monaldi anche un un sesto assoluto nella prima prova in linea. Il suo risultato finale è condizionato da una caduta nella seconda prova speciale che lo ha costretto a perdere posizioni nella classifica assoluta. Fabrizio Muccioli recupera dopo una brutta partenza a causa di problemi al motore, ma conclude con la 69' posizione assoluta e la seconda di classe alle spalle di Monaldi. Michele Brisigotti commette un errore nel primo cross test e chiude la sua gara 12' assoluto e non riesce a salire sul gradino più basso del podio e così chiude 5' in top class. Giornata da dimenticare per Marco Bettini, condizionato da una caduta nel primo cross test. Alla fine Bettini conclude 55' assoluto e terzo di classe nel Campionato Emilia Romagna. Claudio Lanci deve accontentarsi di un quinto di classe e 93' assoluto. Sesto invece Fabio Stolfi, che nella generale è 103'. Loris Rastelli è 174 nella assoluta e 11' classe.

