RALLYLEGEND Enea Bastianini al via del Rallylegend Il pilota della Ducati sarà protagonista in prova speciale, insieme a Emanuele Zonzini, con una Audi Quattro S1. Maddalena Corvaglia madrina di Rallylegend 2024.

Enea Bastianini al via del Rallylegend.

Rallylegend numero 22, in programma dal 10 al 13 ottobre, schiera tra i suoi 190 e oltre protagonisti anche Enea Bastianini. Il pilota riminese, campione del mondo in Moto2 nel 2020 e attualmente pilota ufficiale del team Ducati nella MotoGP con la Desmosedici numero 23, è attualmente al terzo posto nella classifica generale, dietro a Martin e Bagnaia. A Rallylegend, “Bestia” sarà a fianco del sammarinese Emanuele Zonzini, pilota dal brillante curriculum in pista categoria GT e collaudatore Lamborghini Ricerca e Sviluppo, a bordo di una spettacolare Audi Quattro S1. I due piloti si alterneranno al volante tra le Legend Stars, mentre Bastianini si esibirà il sabato mattina sulla prova denominata "The Legend". Maddalena Corvaglia madrina di Rallylegend 2024.

