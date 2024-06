MOTO GP Enea Bastianini e Maverick Vinales saranno i piloti del team KTM Tech 3

Enea Bastianini e Maverick Vinales saranno i piloti del team KTM Tech 3.

La KTM annuncia una nuova coppia per il team Red Bull KTM Tech3 in Moto Gp: dal 2025 ne faranno parte Enea Bastianini e Maverick Vinales. La nuova squadra affiancherà il team Red Bull KTM Factory Racing, con i piloti Brad Binder e Pedro Acosta. A caratterizzare la livrea delle quattro moto, il colore arancione. Bastianini e Vinales avranno a disposizione le KTM RC16 in versione 2025.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: