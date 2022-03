RALLY ERC, a Solans la tappa d'esordio in Portogallo Lo spagnolo domina la tappa di Braga.

L'Europeo di Rally ha aperto le danze in Portogallo e la prima indicazione è quella di un Nil Solans candidato al dominio. A Braga lo spagnolo comanda da cima a fondo una tappa resa complicata dal meteo, con le strade inondate dal fango e scivolose come se fossero di ghiaccio. Tanti gli errori, tanti i favoriti usciti in fretta di scena, tra questi però non c'è Solans. Alla fine sono 55” 7 su Armindo Araujo e 59”5 su Georg Linnamae, con quest'ultimo che, nelle prime fasi del rally, ha provato a contendergli la vittoria. Pian piano però Solans ha preso il largo fino a costruire un margine sempre più grande sul rivale, dopodiché ha dovuto solo controllare, seppur con qualche brivido. Anche perché nel finale il giovane estone – come lo spagnolo al volante di una Polo – ha accusato qualche problema alla vettura, tanto che nell'ultima prova il rimontante Araujo gli ha soffiato il secondo posto assoluto.

4° il campione in carica della ERC2, Javier Pardo, a lungo in lotta con un Simone Tempestini ritiratosi per un incidente nella Power Stage. Così il migliore degli italiani è Alberto Battistolli, 5° assoluto anche grazie al 3° tempo ottenuto proprio nella Power Stage finale. Sempre a livello tricolore poche fortune pure per Simone Campedelli e Rachele Somaschini, entrambi costretti al ritiro. Così, la prima classifica della stagione dice Solans primo a quota 32, +4 da Araujo; seguono Linnamae (22), Battistolli (20), e Pardo (19). Salutata Braga e il Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, l'ERC lascia il continente, ma non il Portogallo e lo sterrato: la prossima tappa si corre alle Azzorre dal 25 al 27 marzo.

