ERC, Barum Rally: vince Stritesky

Come già successo negli altri round, il Campionato Europeo si conferma terreno fertile per i padroni di casa. Dopo Solberg in Svezia, Linnamae in Estonia e Crugnola in Italia tocca a Dominik Stritesky continuare la tradizione in Repubblica Ceca. Il pilota della Skoda Fabia – altra scuderia boema – trionfa al Barum Rally, sesto appuntamento dell'ERC. Grande prova da parte di Stritesky che si è imposto con 19 secondi di vantaggio sull'austriaco Simon Wagner. Per il resto è un dominio da parte dei piloti cechi: ce ne sono ben 4 nei primi 5 posti dell'assoluta. Oltre a Stritesky c'è il terzo posto di Erik Cais – anche vincitore della Power Stage finale – il quarto di Brezik e il quinto di Mares. Delusione invece per Jan Kopecky, uno dei grandi favoriti alla vigilia e solo nono. Anche per la lotta al titolo europeo si entra nella fase calda: a fine mese si corre in Gran Bretagna, prima della gran chiusura in Polonia ad ottobre.