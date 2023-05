ERC, Bonato domina il Rally delle Canarie

È uno Yoann Bonato versione dominatore quello che spadroneggia nel Rally delle Canarie. Il francese della Citroen conquista la seconda tappa dell'Europeo senza troppi patemi, in virtù di un ruolino quasi perfetto nelle frazioni centrali: 7 quelle conquistate tra la terza e la decima prova speciale, dopodiché, nelle tre rimanenti, si è limitato ad amministrare. Nel suo momento di grazia gli è mancato solo di fare sua la Santa Lucia 2, nella quale ha prevalso il capoclassifica Hayden Paddon. Vincitore nella tappa d'esordio in Portogallo, alle Canarie il pilota della Hyundai è 2° a 36” 9 da Bonato, risultato che gli consente di mantenersi in vetta alla generale con 11 punti sul francese. Completa il podio di tappa, a 52” 6, il campione in carica Efrèn Llarena che così riscatta la prova poco brillante a Fafe. Tra gli italiani 8° posto per Andrea Nucita – in vetta dopo la terza prova speciale – e doppio successo per Andrea Mabellini, che conquista sia la PS conclusiva che la Power Stage.