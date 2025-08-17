RALLY ERC: Kopecky trionfa al Barum Rally Jan Kopecky è profeta in patria e trionfa al Barum Rally in Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Campionato Europeo

ERC: Kopecky trionfa al Barum Rally.

In un rally ad eliminazione – con oltre 10 ritiri nel primo giorno – alla fine la spunta chi queste strade le conosce meglio. E, in Repubblica Ceca, non c'è nessuno migliore di Jan Kopecky. Il beniamino di casa trionfa al Barum Rally, sesto appuntamento del Campionato Europeo. Un successo condito dalle 5 prove speciali conquistate sulle 13 in programma, al volante della Skoda Fabia RS. Pilota ceco su vettura ceca e l'impresa è compiuta. Non è stato semplice per Kopecky perchè i rivali hanno dato filo da torcere: a partire dall'irlandese Jon Armstrong, secondo assoluto a soli 10 secondi dal leader con la sua Ford Fiesta. E c'è gloria anche per Andrea Mabellini: l'italiano, sempre su Skoda, chiude sul gradino più basso del podio con 3 scratch, tra cui quello ottenuto nella Power Stage finale. Un piazzamento che conferma e consolida Mabellini al secondo posto della generale, sia per la “non presenza” di Ostberg terzo che per la prova in chiaroscuro del polacco Miko Marczyk che alla fine si deve accontentare della settima posizione a Zlin. Mabellini accorcia il distacco ed è pronto a dar battaglia nella prossima prova in Gran Bretagna a inizio settembre, penultimo round dell'ERC.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: