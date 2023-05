ERC, Rally Polonia: Sesks comanda dopo 7PS

Un duello entusiasmante e destinato ad infiammarsi sempre più. Martins Sesks e Hayden Paddon si stanno dando battaglia al Rally di Polonia, terzo appuntamento del Campionato Europeo. E dopo 7 prove speciali in testa momentaneamente c'è il lettone della Skoda Fabia, a suo agio tra le strade polacche. Quasi 10 secondi di vantaggio sull'alfiere Hyundai Paddon, attuale leader dell'ERC. Ad eccezione della prova spettacolo vinta dal beniamino di casa Marczyk – sempre su Skoda – sono stati proprio Sesks e Paddon a spartirsi gli altri stage: 4 per il primo, 2 per il secondo. In terza posizione lo stesso Marczyk, più staccato ad oltre 41 secondi dal leader. Lotta aperta per il podio con l'irlandese McErlean quarto e il norvegese Ostberg quinto. E' ancora tutto aperto, però: ci sono altre 9 prove speciali da correre, compresa la Power Stage che assegnerà punti aggiuntivi in ottica campionato.