ERC, Rally Serras de Fafe: Heikkila fora, Paddon vince

Una gara decisa negli ultimi istanti. Il Rally Serras de Fafe in Portogallo, primo round del Campionato Europeo, va ad Hayden Paddon autore di una super rimonta ed anche di un pizzico di fortuna. Perché nell'ultima delle 17 prove speciali (3 cancellate) in programma il finlandese Mikko Heikkila, fino a quel momento leader del rally, fora a un passo dal traguardo perdendo due minuti e mezzo e ritrovandosi in un momento dal primo all'ottavo posto.

A livello di emozioni non poteva partire meglio l'edizione numero 70 dell'Europeo che quest'anno si preannuncia spettacolare, considerando i numerosi campioni presenti. Tanto che lo spagnolo Efren Llarena, vincitore nel 2022, ha chiuso soltanto settimo. Sul podio, assieme al pilota neozelandese della Hyundai, c'è il norvegese Mads Ostberg su Citroen e l'estone Georg Linnamae, sempre su Hyundai. Foratura che ha tradito Heikkila ma anche Craig Breen, in vetta durante i primi stage: alla fine il britannico sarà solo sesto. Male i piloti italiani: il migliore è il romagnolo Simone Campedelli 23° mentre Rachele Somaschini e Roberto Daprà hanno chiuso in 31^ e 33^ posizione. ERC che ora tornerà protagonista tra due mesi: nel weekend del 5-6 maggio, infatti, si corre il Rally delle Isole Canarie.