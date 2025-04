ERC, Rally Sierra Morena: dominio di Gryazin, 4° un ottimo Mabellini

Dalle qualifiche fino all'ultimo chilometro dell'ultima speciale, per un dominio incontrastato. Nikolay Gryazin parte come meglio non si potrebbe nella nuova stagione del Campionato Europeo, conquistando il Rally Sierra Morena in Spagna. Prestazione solida del russo, al volante della Skoda Fabia Rally2. In testa dall'inizio alla fine, Gryazin si è imposto con 46 secondi di vantaggio sul francese Yoann Bonato. L'alfiere Citroen è stato l'unico in grado di tenere il passo anche se senza mai mettere veramente in discussione il primato. Sul gradino più basso del podio il padrone di casa Josè Suarez, spinto dal pubblico fino alla terza posizione.

La vera sorpresa del weekend però è stato Andrea Mabellini, quarto assoluto con la Skoda. Il pilota italiano, navigato da Virginia Lenzi, è rimasto a contatto dei big della categoria confermandosi come uno dei possibili protagonisti di questo ERC. Che, dopo il primo adrenalinico round sugli asfalti dell'Andalusia, tornerà a inizio maggio (9-11 maggio) con il Rally di Ungheria sullo sterrato.