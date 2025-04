ERC, Rally Sierra Morena: Gryazin comanda dopo 7PS

Dopo 7 prove speciali Nikolay Gryazin è in testa al Rally Sierra Morena, primo appuntamento stagionale del Campionato Europeo. Il pilota della Skoda Fabia comanda con circa 30 secondi di vantaggio sullo spagnolo Suarez, sempre su Skoda, e 34 sul francese Bonato al volante della Citroen. Il migliore degli italiani è Andrea Mabellini, al momento quarto assoluto a 51 secondi di ritardo dal leader. Domenica è in programma la seconda e ultima tappa del rally che si corre in Andalusia.