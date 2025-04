CAMPIONATO EUROPEO RALLY ERC, Rally Sierra Morena: Nikolay Gryazin il più veloce nelle qualificazioni Al via il Campionato Europeo Rally con la gara spagnola. In Italia a luglio con Rally di Roma Capitale.

Shakedown e sessione di qualificazione hanno fatto da apertura della 42' edizione del Rally della Sierra Morena, primo appuntamento della stagione del Campionato Europeo. Tanti gli equipaggi al via, molti quelli che puntano al ruolo di protagonista per aggiungere il proprio nome nell'albo d'oro ed ereditare lo scettro di campione dopo Hayden Paddon. Il vincitore 2023 e 2024 ha rinunciato a difendere il titolo conquistato.

Nikolay Gryazin si è preso la vetta delle qualificazioni con il tempo di 3:12.404. Il pilota WRC della Skoda ha ottenuto il primo posto con un vantaggio di due decimi su Jon Armstrong, che a sua volta aveva ottenuto il miglior tempo, superando di 2,4 secondi il polacco Marczyk. Skoda dunque protagonista con primo e terzo riscontro cronometrico divise dalla Ford. Ad aprire poi un terzetto formato da Hyundai il padrone di casa Pepe Lopez, James Williams e Stéphane Lefebvre. In gara anche l'equipaggio italiano formato da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. La Skoda numero numero 3 è uscita di strada sul velocissimo asfalto della prova, Mabellini ha perso il controllo della sua auto, ma è riuscito a recuperare e limitare i danni.

La prima prova del rally è prevista in serata, poi sabato e domenica sei speciali per ogni giorno di gara per un totale di 13 prove speciali. Il programma dell'ERC prevede 8 gare con chiusura a ottobre con il Rally di Croazia, quinto appuntamento in Italia con il Rally di Roma Capitale a luglio.

