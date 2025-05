RALLY ERC, Rally Ungheria: Mabellini si ritira, vince il finlandese Korhonen Trionfo finlandese al Rally di Ungheria, secondo round del Campionato Europeo: vince Korhonen davanti a Ostberg e Marczyk.

Va in archivio un'edizione da record per il Rally di Ungheria, secondo appuntamento del Campionato Europeo. Quasi 100 equipaggi presenti, e 20 nazionalità rappresentate. Tra queste svetta la Finlandia con il successo di Roope Korhonen. Nonostante i 10 secondi di penalità, il pilota della Toyota Yaris Rally2 si è imposto ottenendo il primo hurrà stagionale nell'ERC. E' stata la costanza a premiare Korhonen, che ha portato a casa “solo” 3 delle 13 prove speciali in programma. Alle spalle del finlandese, un altro scandinavo: si tratta del norvegese Mads Ostberg, secondo assoluto a 30 secondi di distanza dal leader. Lotta aperta per la piazza d'onore con il polacco Marczyk, risolta per poco più di un secondo negli ultimi chilometri di gara. Distacchi abissali per gli altri, gran rammarico per l'italiano Andrea Mabellini costretto al ritiro dopo essere stato a lungo al comando del Rally. Prossimo appuntamento con l'Europeo in Svezia, per il Rally di Scandinavia.

