ERC, Sesks domina il Rally di Polonia.

Dopo le due tappe iberiche, l'Europeo di Rally va in Polonia, dove Martins Sesks sente quasi aria di casa e la fa da padrone. Il lettone vince metà delle 16 prove in programma e alla 5ª PS è già in vetta, che non mollerà più. Hayden Paddon – che sfrutta l'assenza di Yoann Bonato per allungare in testa alla generale - segue a 39” 6, mentre Miko Marczyk – che nella PS1 coglie il suo primo successo nell'ERC – è terzo a 1' 04”. Sesks chiude il sabato con 8” 2 su Paddon e la domenica, dopo un primo squillo del capoclassifica, mette il fermino sulla conquista del Rally imponendosi in tre prove consecutive. A quel punto gli basta amministrare il cospicuo vantaggio: nelle ultime quattro PS si “limita” a una vittoria, lasciando la scena alla doppietta di Heikkila e al sigillo finale di Ostberg. E adesso l'Europeo va per davvero a casa di Sesks, perché la prossima tappa, tra 17 e 18 giugno, sarà proprio il Rally di Lettonia.

