RALLY ERC: Suninen campione europeo, Meeke trionfa in Galles Con una gara d'anticipo il finlandese Teemu Suninen conquista il titolo europeo rally. Decisivo il secondo posto nella gara in Galles, vinta dal britannico Meeke

ERC: Suninen campione europeo, Meeke trionfa in Galles.

Teemu Suninen è il nuovo campione europeo. Il finlandese conquista l'ERC con una gara d’anticipo grazie al secondo posto ottenuto al Rali Ceredigion, penultimo appuntamento della stagione, sulle strade del Galles. È il primo titolo assoluto della carriera per l’ex pilota del Mondiale WRC. A festeggiare sul gradino più alto del podio è invece Kris Meeke, anche lui ex protagonista del WRC, che torna al successo proprio davanti al pubblico di casa. Al volante della Toyota Yaris, il britannico precede Suninen di 38 secondi e conquista la sua prima vittoria nell’Europeo.

Terzo posto per il campione europeo uscente Miko Marczyk, mentre chiude quarto Max McRae, figlio di Alister e nipote del leggendario Colin McRae. Sesto e migliore degli italiani Andrea Mabellini, che con la Lancia Ypsilon conserva il secondo posto nella classifica generale del campionato. Suninen completa così una stagione straordinaria: quattro podi consecutivi e, soprattutto, il titolo europeo conquistato con un appuntamento ancora da disputare.

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