MOTORI
European All Terrain Rally: Thomas Marini secondo assoluto in Spagna
Splendida doppietta Aprilia con i piloti del Team Guareschi Moto davanti a tutti a Santiago. Jacopo Cerutti precede il sammarinese sul podio.
Grandissima prestazione per il team Aprilia nella prima prova del Campionato Europeo in Spagna, dove il sammarinese Thomas Marini conquista un fantastico secondo posto assoluto, chiudendo alle spalle del compagno di squadra Jacopo Cerutti. Una bellissima doppietta per il team Aprilia.
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