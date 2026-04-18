MOTORI

European All Terrain Rally: Thomas Marini secondo assoluto in Spagna

Splendida doppietta Aprilia con i piloti del Team Guareschi Moto davanti a tutti a Santiago. Jacopo Cerutti precede il sammarinese sul podio.

European All Terrain Rally: Thomas Marini secondo assoluto in Spagna.

Grandissima prestazione per il team Aprilia nella prima prova del Campionato Europeo in Spagna, dove il sammarinese Thomas Marini conquista un fantastico secondo posto assoluto, chiudendo alle spalle del compagno di squadra Jacopo Cerutti. Una bellissima doppietta per il team Aprilia. 

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