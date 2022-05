European Le Mans Series: PREMA Racing trionfa a Imola

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è tornato in grande spolvero e, dopo il Mondiale di Formula 1, è toccato anche all'European Le Mans Series fare tappa sulle rive del Santerno per il secondo appuntamento del campionato endurance. Nella classe regina, la LMP2, è stato il team Prema Racing ad aggiudicarsi la vittoria della 4 Ore di Imola. Gara ricca di colpi di scena con l'equipaggio formato da Lorenzo Colombo, Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg che si è preso la testa del gruppo con l'Oreca, salvo poi essere scavalcato dal team elvetico della COOL Racing. A 30 minuti dalla fine, però, la Prema n.9 guidata da Deletraz – campione in carica della categoria – ha rimontato dal terzo al primo posto chiudendo davanti alla United Autosports. Le Mans Cup che ora tornerà protagonista nel mese di luglio ma sempre in Italia con la tappa di Monza.