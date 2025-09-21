European Talent Cup: il sammarinese Gabriel Tesini terzo in Gara2 a Misano

Nell’European Talent Cup lo spagnolo campione in carica Carlos Cano (UAZ SeventyTwo Artbox) ha centrato una doppia vittoria che lo porta al secondo posto della classifica di campionato alle spalle di Fernando Bujosa (AC Racing Team), che oggi ha collezionato un 3° ed un 2° posto. Ma le sorprese del giorno parlano locale: il cattolichino Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini Racing), al suo esordio in questo campionato, ha centrato il 2° posto in Gara 1, mentre il sammarinese Gabriel Tesini (AC Racing Team) è salito sul terzo gradino del podio in Gara 2, risultato che porta il pilota biancoazzurro all'ottavo posto della classifica generale.







