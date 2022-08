Europeo Trial 4x4: Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini vincono la categoria promodified

San Marino protagonista all'Europeo Trial 4x4 in Slovacchia. Nella categoria promodified è la bandiera di San Marino a sventolare più in alto di tutte grazie all'equipaggio formato da Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini.

