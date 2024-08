EUROPEO Europtrial: Carattoni e Cevenini sul gradino più alto nel Promodified

Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini hanno vinto il titolo continentale di Eurotrial. L'equipaggio sammarinese ha trionfato nella gara che si è disputata in Germania e che ha visto la partecipazioni di 146 fuoristrada, suddivisi per nazioni e categoria. Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini hanno conquistato la vittoria in gara 1 e il terzo posto nella seconda manche della categoria Promodified, la più numerosa del campionato europeo con quasi 40 vetture al via.

