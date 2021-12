Extreme E, Regno Unito: il team Rosberg vince il titolo

A Dorset, nel Regno Unito, lo spettacolo dell'Extreme E. Cinque appuntamenti per questa stagione d'esordio, per una gara interamente riservata ai SUV elettrici. E che ha incoronato il team Rosberg x Racing al termine di un campionato emozionante e ricco di colpi di scena. La squadra dell'ex campione del mondo di Formula 1 – mista e formata da Johan Kristoffersson e Molly Taylor – ha avuto la meglio sulla X44 del pluri-iridato Lewis Hamilton, con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez al volante della Spark Odyseey 21 solo per il maggior numero di vittorie conquistate nel corso della stagione. Una per il britannico – questa, corsa in casa e denominata “Jurassic X Prix” - e ben 3 per il tedesco: all'esordio in Arabia Saudita poi in Senegal e in Sardegna, nella prova italiana di Capo Teulada. Assegnato – quindi - il primo titolo della storia dell'Extreme E, formula certamente vincente e avvincente.