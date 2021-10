Extreme E, Sardegna: vince il team Rosberg con Kristoffersen

L'Extreme E regala - come sempre - spettacolo e colpi di scena ed anche in Sardegna, per il quarto appuntamento della serie destinata ai SUV elettrici, queste componenti non sono mancate. A festeggiare è il team dell'ex pilota di Formula 1 Nico Rosberg grazie allo svedese Johan Kristoffersen che, subentrato in corsa alla compagna di squadra Molly Taylor, è riuscito ad avere la meglio sugli sterrati di Capo Teulada. Nella finalissima è successo un po' di tutto: Kleinschmidt ha problemi nella procedura di partenza e scatta 5 secondi dopo tutti. Questo non impedisce, però, al team Abt Cupra di chiudere al secondo posto grazie a Mattias Ekstrom, passato anche per San Marino a RallyLegend. Il pilota scandinavo ha addirittura effettuato l'ultimo giro senza la portiera destra della sua Spark Odyssey, per non farsi mancare nulla!

Terza posizione per Kevin Hansen del team di Jenson Button mentre il nove volte campione del mondo WRC Sebastian Loeb – in gara per la X44 di Lewis Hamilton – è costretto al ritiro nelle battute iniziali della finale a causa della rottura del braccetto dello sterzo. Dopo la tappa in Sardegna comanda il RosbergXRacing con 129 punti, a 113 c'è la X44 e a 93 la Andretti United. Extreme E che chiuderà il proprio campionato il 18-19 dicembre nella zona militare di Bovington, nel sud dell'Inghilterra.

