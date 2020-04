Ezpeleta: "Speriamo di partire ad agosto con il Gran Premio di Brno"

il direttore esecutivo di Dorna, Carmelo Ezpeleta sta valutando le varie ipotesi per il via al motomondiale. Ezpeleta ha preso in esame tre scenari: " il primo ed anche il più ottimista sarebbe iniziare a correre a Brno e in Austria ad agosto, escludendo la Finlandia, il cui circuito non è ancora omologato". La seconda opzione è iniziare dopo l'estate, con 10 o 12 gran premi, tra "ottobre, novembre e dicembre. Lo scenario peggiore prevede di "concentrare tutta la stagione su due-tre circuiti e probabilmente, senza un pubblico. Quanto alla possibilità che il mondiale non si disputi, Ezpeleta non l'ha esclusa, ma aggiungendo: "Sarebbe un duro colpo economico per Dorna".