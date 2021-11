F1: a Dubai presentato il nuovo logo del Centenario di Monza

Nella cornice dell'Expo di Dubai, è stato presentato dal Presidente dell'Automobile Club Italiano, Angelo Damiano Sticchi, il nuovo logo a forma di circuito di Monza, con la bandiera dell'Italia. Il logo è stato definito bellissimo e rappresentativo dell'Italia da Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport.

Il 2022 sarà un anno speciale per la F1 in Italia perché oltre il centenario del circuito di Monza, Imola ospiterà il secondo gran premio d'Italia della Formula 1, come annunciato da Stefano Domenicali, AD di Formula 1, con il presidente del CONI Giovanni Malagò.