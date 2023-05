EMERGENZA EMILIA ROMAGNA F1, annullato il Gp di Imola 2023 L'annuncio ufficiale sulla scelta di annullare la gara in programma a Imola a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione

Non si corre, bisogna dedicarsi a soccorrere la popolazione stremata dall'alluvione. La prima gara della stagione di Formula 1 in Europa, in programma domenica a Imola sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, è stata cancellata a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Le immagini mostrano alcune zone del circuito completamente sommerse. Nelle vicinanze scorre il fiume Santerno, la cui piena fin da martedì aveva imposto l'evacuazione precauzionale della struttura, in particolare della zona dei box. Dopo una mattinata di consultazioni - che hanno coinvolto vertici della Formula 1, governo, autorità della protezione civile, presidente della regione Emilia-Romagna ed il sindaco della città - si è dovuto prendere atto che non c'erano le condizioni per correre. "Non si corre", l'annuncio della F1, la societa' che detiene i diritti del Mondiale. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva sollecitato: "Dedichiamoci ai soccorsi". Il promoter del Mondiale, in una nota, ha parlato di "decisione responsabile, vista la situazione in vari centri della regione.

