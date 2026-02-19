F1, Antonelli è un fulmine: suo il secondo giorno di test

È di Kimi Antonelli il miglior tempo nel secondo giorno dell'ultima sessione di test prestagionali di Formula 1. In Bahrain, il bolognese gira in 1'32"803, 58 millesimi in meno rispetto all'australiano Oscar Piastri, che aveva chiuso anche il mercoledì al secondo posto. Sono loro due i primi ad andare al di sotto dell'1'33" in questa settimana.

In Bahrain è quindi doppietta Mercedes, per quanto possa valere, visto che il migliore della prima giornata di test era stato George Russell, ma lo anche per Antonelli stesso, che aveva già chiuso davanti a tutti una giornata della prima sessione. Terzo è Max Verstappen, che non aveva girato di mercoledì, mentre oggi ha percorso ben 139 tornate per testare i numerosi aggiornamenti portati in Medio Oriente dalla Red Bull, fermandosi a 36 centesimi dall'italiano.

Quarto è Lewis Hamilton, quinto è Lando Norris, alle loro spalle c'è un'Alpine che sta pian piano guadagnando affidabilità. buoni segnali anche dalla novità Audi, con Hulkenberg settimo. Tra le innovazioni viste in Bahrain, a spiccare di più è stata l'ala proposta dalla Ferrari, che non si abbassa soltanto all'apertura del vecchio Drs, si ribalta di 270 gradi. Un dettaglio che per ha sorpreso - positivamente - tanti, mentre Charles Leclerc sostiene che finora tutte le scuderie abbiano nascosto il proprio vero potenziale.







