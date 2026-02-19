TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:04 Al via l'iter di legge per il "daspo" sammarinese 18:24 Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea. Re Carlo III, “la giustizia faccia il suo corso” 17:52 Sulle orme del Santo Marino: guida al Cammino del patrono della Repubblica 17:24 RSM: sinergie rafforzate con la Germania in occasione del 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche 16:34 Difendersi dai soprusi nel mondo del lavoro: 2° incontro formativo promosso da USL 15:05 Vienna: delegazione sammarinese parte attiva della riunione invernale dell'OSCE PA 13:45 Diritti senza confini: a Domagnano le testimonianze da Cipro e Kosovo 13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

F1, Antonelli è un fulmine: suo il secondo giorno di test

In Bahrain, solo lui e Piastri scendono sotto all'1'33". Domani l'ultimo turno, intanto la Ferrari lancia un'ala innovativa

19 feb 2026
F1, Antonelli è un fulmine: suo il secondo giorno di test

È di Kimi Antonelli il miglior tempo nel secondo giorno dell'ultima sessione di test prestagionali di Formula 1. In Bahrain, il bolognese gira in 1'32"803, 58 millesimi in meno rispetto all'australiano Oscar Piastri, che aveva chiuso anche il mercoledì al secondo posto. Sono loro due i primi ad andare al di sotto dell'1'33" in questa settimana.

In Bahrain è quindi doppietta Mercedes, per quanto possa valere, visto che il migliore della prima giornata di test era stato George Russell, ma lo anche per Antonelli stesso, che aveva già chiuso davanti a tutti una giornata della prima sessione. Terzo è Max Verstappen, che non aveva girato di mercoledì, mentre oggi ha percorso ben 139 tornate per testare i numerosi aggiornamenti portati in Medio Oriente dalla Red Bull, fermandosi a 36 centesimi dall'italiano.

Quarto è Lewis Hamilton, quinto è Lando Norris, alle loro spalle c'è un'Alpine che sta pian piano guadagnando affidabilità. buoni segnali anche dalla novità Audi, con Hulkenberg settimo. Tra le innovazioni viste in Bahrain, a spiccare di più è stata l'ala proposta dalla Ferrari, che non si abbassa soltanto all'apertura del vecchio Drs, si ribalta di 270 gradi. Un dettaglio che per ha sorpreso - positivamente - tanti, mentre Charles Leclerc sostiene che finora tutte le scuderie abbiano nascosto il proprio vero potenziale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori